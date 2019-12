Van grijze kolos naar bruisend icoon: Jaarbeurs Utrecht op de schop

Van een grijs en redelijk gesloten evenementencomplex naar een gezellig, levendig en bruisend stadsdeel. Het Jaarbeurs-terrein in Utrecht moet de komende jaren een ware metamorfose ondergaan, staat in een vandaag gepresenteerd plan.

"Een naar binnen gekeerde kolos", noemt directeur Albert Arp de huidige Jaarbeurs. In de nieuwe plannen moet het evenementencomplex een meer open karakter krijgen, opgaan in de stad en een verbinding vormen tussen west en oost. De Jaarbeurs wil bijna 300 miljoen euro investeren in het project.

Dakpark, woningen en horeca

In de plannen wordt het nieuwe beurs-, evenementen- en congrescentrum een stuk compacter. "Op dit moment worden onze gebouwen maar 40 procent van de tijd gebruikt", zegt directeur Arp tegen RTV Utrecht. "Straks kan het functioneler, zeven dagen per week en twaalf maanden lang."

Rond de nieuwe Jaarbeurs komt een nieuwe wijk: het Jaarbeursdistrict. Daar moeten twee- tot drieduizend woningen komen, horeca, een theater en misschien zelfs een concerthal die kan concurreren met Ahoy en de Ziggo Dome. Ook onderdeel van de ambitieuze plannen: een park op het dak van de hallen.

Architect Markthal aangetrokken

Voor het project heeft de Jaarbeurs architect Winy Maas aangetrokken. Hij was onder meer betrokken bij de Rotterdamse Markthal. Utrecht kent hij nog amper, geeft Maas eerlijk toe. "Ik heb ooit een twee-onder-een-kap gemaakt bij het Wilhelminapark, maar daar houdt het wel mee op."

Dat maakt hem niet minder enthousiast over de plannen. Vooral als het gaat om het groene park dat op het dak van de Jaarbeurs moet komen. "Een fantastische plek voor evenementen, als je daar wil trouwen zie je de zon ondergaan bij Kanaleneiland."

2023

De Jaarbeurs gaat nu samen met de gemeente Utrecht onderzoeken of en hoe de plannen gerealiseerd kunnen worden. Ook de inwoners van de stad en de gemeenteraad kunnen meepraten.

"In 2023 willen we starten", zegt directeur Arp. "In 2026 of 2027 staat het nieuwe hallencomplex er." Pas daarna wordt begonnen met de bouw van de rest van de wijk. Het zal dus nog wel zeker tien jaar duren voordat de hele operatie is afgerond.