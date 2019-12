Drie jaar cel geëist tegen VVD-kandidaat voor hacken naaktfoto's BN'ers

"U heeft hier een behoorlijke dagtaak aan gehad", merkte de rechter al snel op. Mitchell van der K. heeft van 2014 tot 2017 honderden mail-, chat- en icloud-accounts van vrouwen gehackt. Een deel van het materiaal dat hij daarmee verkreeg verscheen later online.

Onder de slachtoffers zijn BN'ers als vlogger Laura Ponticorvo en oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo, maar ook veel meisjes en vrouwen uit zijn persoonlijke omgeving. Collega's, vrienden én zijn op dat moment minderjarige nichtje behoren tot de getroffen personen.

'Anders mocht ik niet in de groep blijven'

In de rechtbank deed Van der K. vandaag, vaak geëmotioneerd en beschaamd, zijn verhaal. Tegenover de rechter bekende hij dat hij de vrouwen heeft gehackt. Maar Van der K. blijft erbij dat hij niet degene is die het materiaal online gezet heeft.

Wel wilde de verdachte uitleggen hoe het zover heeft kunnen komen. Hij was actief in afgeschermde groepen, waarin hij naar eigen zeggen onder druk werd gezet om zelf materiaal te leveren. "Anders mocht ik niet in die groep blijven."

Volgens Van der K., die een lokaal VVD-politicus in Almere was, kon hij niet aan de verwachtingen voldoen. Toen duidelijk werd dat hij niet leverde, is hij zelf gehackt.

Skyripper 13

Andere leden van die online groepen waren er volgens Van der K. achter gekomen wie Skyripper13 was, zoals zijn online alias luidde. Persoonlijke gegevens die hij zelf online opgeslagen had werden daarbij buit gemaakt.

Als hij niet meer vrouwen zou hacken, dan zouden zijn gegevens openbaar gemaakt worden, is zijn verhaal. Het is een verklaring waar hij geen bewijs voor kon leveren, viel zowel de rechter als het Openbaar Ministerie op.

De officier van justitie noemt dit verhaal onwaarschijnlijk, want waarom zou een opdrachtgever zitten te wachten op afbeeldingen en video's van voor hem volstrekt vreemden? Uit het politieonderzoek bleek bovendien dat Van der K. in zijn woning een beveiligingscamera had staan. Die was niet gericht op zijn bezittingen, maar op het slaapkamerraam van een achterbuurvrouw.

Ook had hij voor de hacks al eens geprobeerd om naaktfoto's van een goede vriendin te verkrijgen door onder een alias met haar te mailen.