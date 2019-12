Dijkhoff houdt wachtgeld, maar stort dat voortaan terug

Als een ontvanger van wachtgeld vraagt om de uitkering stop te zetten, dan ziet hij volgens de wet af van het recht op de hele uitkering. Dat betekent dat er geen uitkeringsrecht is. Omdat dit recht vervalt, moet de uitkering terugbetaald worden, zegt de woordvoerder van het ministerie.

Er wordt wel gewerkt aan een wetswijziging waardoor het wel mogelijk wordt de uitbetaling tijdelijk en voor een deel te stoppen. Maar die wetswijziging is nog niet van kracht.

Terugstorten

Dijkhoff laat in een reactie weten dat hij dan toch het wachtgeld blijft ontvangen, maar dat er wordt gezocht naar een manier om het geld na ontvangst weer terug te storten. Dan zou hij er per saldo niets aan overhouden. Volgens de woordvoerder van het ministerie is dat wel mogelijk.

Dijkhoff heeft de afgelopen twee jaar 37.000 euro per jaar gekregen, bovenop zijn salaris als Kamerlid. Hij kreeg het wachtgeld, omdat zijn salaris lager is dan zijn loon toen hij nog staatssecretaris en minister was.

Vandaag werd ook bekend dat de VVD'er een reiskostenvergoeding van 4900 euro heeft aangenomen, terwijl hij gratis gebruik kon maken van een auto met chauffeur van de fractie. Dijkhoff noemt dat nu "een domme fout" en betaalt dat bedrag terug.

Volgens Dijkhoff is er daarbij duidelijk iets mis gegaan, zei hij vanmiddag: