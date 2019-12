Dijkhoff ziet af van verder ontvangen wachtgeld

Huidige salaris lager

Vorige week ontstond er ophef nadat bekend was geworden dat Dijkhoff jaarlijks 37.000 euro wachtgeld ontvangt, omdat zijn huidige salaris als fractievoorzitter lager is dan het loon dat hij kreeg toen hij in het vorige kabinet staatssecretaris en drie weken lang minister van Justitie was.

"Ik snap wel dat er een hoop kritiek is", schrijft Dijkhoff, maar volgens de wet had hij er recht op. "Ik vind het een kromme redenering om wel de wet goed te vinden, maar niet de toepassing ervan. Dan zou je de wet moeten aanpassen."

Toch heeft hij nu besloten zijn mening "opzij te zetten" en de toelage per direct stop te zetten.

'Stomme fout'

Daar komt vandaag dus de kwestie van de reiskostenvergoeding bij. "Bij het beantwoorden van de vragen van de journalist kwam ik er achter dat ik een stomme fout heb gemaakt. Daardoor heb ik een vergoeding ontvangen die ik nooit heb willen krijgen",schrijft Dijkhoff.

Hij ging er vanuit dat de reiskostenvergoeding was stopgezet bij zijn aantreden als fractievoorzitter, maar dat bleek niet zo. "Ik heb na het verzoeken tot stopzetten niet op m'n loonstrook gekeken of alles ook was doorgevoerd. Dat was stom. Vanzelfsprekend heb ik deze vergoeding inmiddels teruggestort."

De beslissing van Dijkhoff krijgt navolging in de VVD-fractie. Ook Kamerlid Arne Weverling, in het verleden wethouder in de gemeente Westland, laat zijn wachtgeld stopzetten.