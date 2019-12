Willem-Alexander en Máxima op staatsbezoek naar Indonesië

Het is het eerste staatsbezoek aan de voormalige Nederlandse kolonie sinds dat van koningin Beatrix in 1995. Koning Willem-Alexander, toen nog prins, was daar ook bij.

Het werd een beladen staatsbezoek. Koningin Beatrix sprak over gevoeligheden met betrekking tot het koloniale verleden, maar bood namens Nederland geen excuses aan.

Het Nederlandse kabinet vond dat koningin Beatrix onhoffelijk werd behandeld, onder meer omdat een privé-lunch met president Soeharto werd geschrapt en een vervangend gesprek uitliep op een monoloog van Soeharto.