FNV verliest rechtszaak om cao online-supermarkt Picnic

Online boodschappenbezorger Picnic is geen supermarkt en valt daarom niet per se onder de cao voor de supermarkten. Dat blijkt uit een oordeel van de rechtbank in Amsterdam.

De vakbond FNV had een rechtszaak aangespannen tegen Picnic om het bedrijf te dwingen het personeel onder te brengen in de supermarkten-cao. Picnic wil de werknemers, bezorgers en orderpickers laten vallen onder een cao die past bij de activiteiten binnen e-commerce.

Volgens de rechter is de supermarkt-cao een winkel-cao die functies beschrijft voor fysieke winkels. In een traditionele supermarkt werkt 99 procent van de medewerkers in winkels en die heeft Picnic niet. Het bedrijf ziet zichzelf als een technologie- of e-commercebedrijf zoals Bol.com of Amazon.

Klinkklare onzin

De FNV is teleurgesteld over de uitspraak van de rechter. "Voor ons is het zo duidelijk als wat: Picnic is een supermarkt", zegt FNV-bestuurder arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha. "Het enige verschil is dat ze alleen bezorgen en geen fysieke winkels hebben."

De enige reden dat Picnic geen supermarkt-cao wil, is om medewerkers zo weinig mogelijk te betalen, stelt de bond. Volgens de FNV zijn verschillende soorten cao's in een branche niet goed voor het personeel dat min of meer hetzelfde werk doet. "Medewerkers worden een speelbal in de concurrentiestrijd in de supermarktbranche."

Picnic-oprichter Michiel Muller is tevreden met de uitspraak en betreurt de opstelling van de vakbond. "De suggestie van de FNV dat wij mensen slecht betalen is klinkklare onzin. We behoren tot de beste betalers in de sector."

De FNV heeft drie maanden de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak.