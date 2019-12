Twaalf arrestaties bij onrust in Duindorp, zes verdachten minderjarig

De politie heeft gisteravond twaalf mensen aangehouden die onrust veroorzaakten in de Haagse wijk Duindorp. De verdachten zijn tussen de 15 en 58 jaar, van wie er zes minderjarig zijn. Ze zitten vast en worden verhoord.

Rond 19.30 uur werd het onrustig in de wijk. Vijftig à zestig mensen, in het zwart gekleed, staken pallets en vuilcontainers in brand. Ook zijn hekken omvergehaald en is er zwaar vuurwerk afgestoken. De politie sloot enkele straten af, rond middernacht was het weer rustiger in de wijk.

De verdachten zijn aangehouden voor belediging, openlijke geweldpleging en het negeren van een bevel of vordering. Een agent in burger trok zijn wapen toen een auto leek in te rijden op een groep mensen. De bestuurder gooide op het laatste moment zijn stuur om.

Vreugdevuren

In Duindorp waren afgelopen weekend al ongeregeldheden, waarbij dertien mensen werden opgepakt. De onrust wordt door de bewoners in verband gebracht met het afgelasten van vreugdevuren tijdens de jaarwisselingen.

Gevreesd wordt dat de onrust tot de jaarwisseling aanhoudt. Veel mensen zouden boos zijn dat de vreugdevuren niet doorgaan. Het lukte de organisatoren niet om in korte tijd te voldoen aan de aangescherpte eisen van de gemeente Den Haag.

Bekijk hier de beelden van de onrust in Duindorp gisteravond: