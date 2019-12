Chatbot moet Facebook-personeel door de feestdagen loodsen

Sommige Facebook-medewerkers maken zich zorgen over de komende feestdagen: wat moeten we zeggen als vrienden en familie aan het kerstdiner kritische vragen stellen over Facebook? Het bedrijf heeft daar nu een oplossing voor gevonden in de vorm van een chatbot, bevestigt een woordvoerder aan The New York Times.

Medewerkers die opzien tegen kritiek, kunnen vragen stellen aan de 'Liam Bot'. Welke vragen de bot allemaal kan beantwoorden is niet duidelijk, maar het is goed mogelijk dat het bijvoorbeeld gaat over de keuze om politieke advertenties niet te fact-checken, waardoor er feitelijke onjuistheden in kunnen blijven staan. Dit beleid heeft in de VS de nodige ophef veroorzaakt.

Efficiëntere methode

Facebook heeft volgens de krant het bestaan van Liam Bot in een recent bericht aan medewerkers aangekondigd. Het bedrijf hielp medewerkers in het verleden ook al met de beantwoording van kritische vragen, bijvoorbeeld door persoonlijke advies te geven. Maar het netwerk kiest nu voor een "efficiëntere methode".

De antwoorden die de bot geeft zijn opgesteld door de pr-afdeling van Facebook.

Vertrouwensprobleem

Het staat wel vast dat er genoeg onderwerpen zijn waar kritische vragen over gesteld kunnen worden. Facebook ligt vrijwel constant onder vuur vanwege haatzaaiende berichten. Ook het plan om een wereldwijde virtuele munt uit te brengen (de libra) leidt tot kritische vragen.

Tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres in oktober, die onder meer ging over de libra, bleek opnieuw dat het bedrijf een behoorlijk vertrouwensprobleem heeft.