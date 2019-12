Urenlange landelijke storing bij pakketpunten van PostNL

Met nog drie dagen te gaan tot pakjesavond kampte PostNL vandaag urenlang met een landelijke storing bij de pakketpunten. Sinds het einde van de middag deed het computersysteem dat de locaties gebruiken bij het aannemen en uitreiken van pakketten het niet meer.

De 3400 pakketpunten zijn gevestigd in winkelketens als Jumbo, Gamma en Primera. Niet alle vestigingen werden geraakt door de storing, maar wel een aanzienlijk deel. "Hoeveel precies weten we nog niet", zegt een woordvoerder van PostNL.

Als gevolg van de storing konden werknemers de pakketjes niet scannen. In plaats daarvan moesten ze de pakketten handmatig registreren. Dat veroorzaakte bij veel punten vertragingen en in sommige gevallen dat klanten helemaal geen pakjes konden ophalen of versturen. "We zijn nog aan het onderzoeken hoe groot de impact precies was", zegt de woordvoerder.

Rond 18.30 uur was de storing verholpen.