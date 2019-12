Busje van postbezorger gestolen, dieven opgespoord dankzij tracking-systeem

Een bezorger van PostNL is vandaag in Nijmegen bestolen van zijn bestelbus. Hij was in het centrum van de stad even uit zijn bus gestapt en liet de sleutels daarbij in het contact. Twee dieven gingen er met de bus vol pakketjes vandoor.

Erg ver kwamen ze niet: omdat de bus is uitgerust met een tracking-systeem, konden de dieven al snel worden gelokaliseerd. In de wijk Zwanenveld werden ze klemgereden, schrijft Omroep Gelderland.

Een verdachte is aangehouden. De tweede sloeg op de vlucht en wist te ontkomen. Naar hem wordt nog gezocht. De chauffeur is ongedeerd, maar wel flink geschrokken, zegt een woordvoerder van PostNL.

Het is nog niet duidelijk of mensen het door het incident zonder hun sinterklaascadeau moeten doen. PostNL onderzoekt of er pakketten zijn verdwenen.