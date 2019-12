Orkaan trekt naar Filipijnen, 100.000 inwoners geëvacueerd

In de Filipijnen zijn meer dan 100.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Kammuri, die de komende dagen over het land trekt. De orkaan gaat gepaard met hevige regenval en forse windstoten, naar verwachting tot zo'n 200 kilometer per uur. Er wordt in verschillende delen van het land rekening gehouden met overstromingen.

Lokale autoriteiten hebben opdracht gekregen om inwoners van kwetsbare gebieden te evacueren, zoals bewoners van het kustgebied. Naar verwachting worden de provincies in het zuidoosten van het Filipijnse hoofdeiland Luzon het zwaarst getroffen door het natuurgeweld. De Filipijnse hoofdstad Manilla krijgt waarschijnlijk woensdag te maken met zeer zware regenval.

Vanwege de verwachte orkaan is de internationale luchthaven van de hoofdstad morgen al een groot deel van de dag gesloten.

Liter water per vierkante meter

"De hoogste snelheden van de orkaan liggen op dit moment rond de 200 kilometer per uur", zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. "Daarmee is het een orkaan uit de vierde categorie van de vijf die we hebben. In de Filipijnen zijn ze heel wat gewend, maar voor deze orkaan geldt dat de schade waarschijnlijk niet van de wind komt."

Kuipers Munneke legt uit dat de meeste schade vermoedelijk wordt veroorzaakt door de zware regenval in het gebied. "Zeker in bergachtig gebied krijg je makkelijk aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen", zegt hij. "Want er gaat waarschijnlijk net zoveel regen vallen in 24 uur als in Nederland in 1,5 tot 2 maanden: tussen de 150 en 200 millimeter. Dat is dus 150 tot 200 liter per vierkante meter."