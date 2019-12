Deense kunstenaar voorkomt dat schilderij verwerkt wordt in horloges

Een rechtbank in Denemarken heeft de oprichters van een luxe horlogemerk verboden een schilderij te vernielen om dat te verwerken in exclusieve uurwerken. De maker van het schilderij, kunstenaar Tal R, was naar de rechter gestapt om te voorkomen dat zijn werk hiervoor werd gebruikt.

Het schilderij met de naam Paris Chic werd in augustus op een veiling verkocht voor ruim 80.000 euro. Kopers Dann Thorleifsson en Arne Leivsgard maakten in oktober bekend dat ze het canvas wilden verwerken in maximaal 300 wijzerplaten van exclusieve horloges van hun nieuwe merk Letho. Die zouden vervolgens voor zo'n 1400 euro per stuk op de markt komen.

Tal R, wiens volledige naam Tal Rosenzweig is, is een bekende kunstenaar in Denemarken. Ook in het buitenland wordt zijn werk gewaardeerd door kunstkenners.

"We kozen voor een kunstenaar die door experts wordt erkend, omdat we een reactie wilden uitlokken", zei Thorleifsson tegen The Guardian. "Als we een werk van maar 100 dollar zouden nemen, zou het niemand iets kunnen schelen. Het moest daarom een echt meesterwerk zijn." Met die missie kochten ze nog drie kunstwerken van bekende Deense artiesten.

Commerciële redenen

Kunstenaar Tal R noemt de plannen "respectloos" en "alleen maar bedoeld om geld te verdienen en aandacht te krijgen." Zijn advocaat bepleitte voor de rechter dat het vernielen van het schilderij een inbreuk is op het auteursrecht. "Tal R erkent dat degene die een van zijn werken koopt, dit mag doorverkopen of zelfs vernietigen. Maar hij hoeft niet te accepteren dat iemand het werk wijzigt en vervolgens weer op de markt brengt, en al helemaal niet om commerciële redenen."