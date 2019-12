Verbouwing Circuit Zandvoort op schema: 'Half februari weer in gebruik'

"Er is geen Formule 1-circuit ter wereld dat kombochten heeft", zegt Lammers, die overtuigd is van de mogelijkheden van het nieuwe circuit. "Iedereen wordt tot het uiterste op de proef gesteld. Ik verwacht dat de toprijders er nu al over aan het nadenken zijn, ze kunnen niet wachten om in de simulator te kijken wat ze met de Hugenholzbocht en de Arie Luyendijkbocht kunnen."

104.000 bezoekers per dag

Ook de bereikbaarheid van het circuit komt ter sprake. Rob Langenberg, verantwoordelijk voor de logistiek, rekent op 104.000 bezoekers per dag. "Spreiding is het kernwoord."

"Uit een enquête blijkt dat eenderde van de toeschouwers met een kaartje met de de trein wil komen. Maar we willen mensen ook uitleggen dat ze een buskaartje kunnen kopen. En we stimuleren mensen die binnen 7,5 kilometer van het circuit wonen, te voet te komen."

Ook sluit Langenberg op voorhand al twee mogelijkheden uit om het circuit te bereiken. "Vervoer over het water is geen optie, hetzelfde geldt voor helikopters. Er zijn er wel een paar, dat is contractueel verplicht, maar we gaan geen mensen per helikopter van binnen naar buiten pendelen."