Studentenverenigingen 'beloond' voor meer alcoholgebruik

Groningse studentenverenigingen proberen het alcoholgebruik onder hun leden terug te dringen, maar kortingen van bierbrouwers stimuleren dat alcoholgebruik juist.

De verenigingen maakten na een aantal excessen in een convenant afspraken met de gemeente, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit over cultuurverandering. Rode lijn in de afspraken is dat er wat moet gebeuren aan de alcoholcultuur.

Maar de praktijk leert dat studentenverenigingen financieel worden beloond als hun leden juist méér alcohol drinken. Die bedragen kunnen oplopen tot tienduizenden euro's. Geld dat verenigingen nodig hebben om hun begroting rond te krijgen, blijkt uit onderzoek van RTV Noord.

Hectoliterbonus

Studentenverenigingen met een eigen bar zijn ook een horecaonderneming. Net als die horecazaken worden de verenigingen door bierbrouwerijen financieel aangemoedigd om zo veel mogelijk bier te verkopen. Dat gaat via een korting, de zogenoemde hectoliterbonus.

De hectoliterbonus werkt via een staffelsysteem. Hoe meer bieromzet, hoe hoger de korting. Die kan oplopen tot 75 procent. De kortingen worden al in de begroting opgenomen. Cijfers die in handen zijn van de regionale omroep laten zien dat bij één vereniging in Groningen jaarlijks ruim 45.000 euro binnenkomt aan hectoliterbonus. Die wordt gegeven op een inkoop van 60.000 euro. Dat betekent dat de vereniging uiteindelijk 15.000 euro voor het bier betaalt, in plaats van 60.000 euro.