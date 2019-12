Dodental mazelenuitbraak Samoa loopt op, vooral veel kinderen ziek

Mazelen wordt veroorzaakt door een virus en kan leiden tot ernstige complicaties met permanente schade, waaronder longontsteking en ontsteking van de hersenen. Het zeer besmettelijke virus kan dodelijk zijn, vooral bij kleine kinderen.

Vaccinatie-angst

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is 'vaccinatie-angst' de oorzaak van de uitbraak. Een anti-vaccinatiegroep zou via sociale media foute informatie hebben gegeven en de angst hebben aangewakkerd nadat in 2018 twee baby's overleden. Hoewel later bleek dat de sterfgevallen werden veroorzaakt door medicijnen die verkeerd waren toegediend, besloot meer dan de helft van de ouders hun kind geen prik meer te laten geven,

Samoa ligt in de Stille Ocean, tussen Nieuw-Zeeland en Hawaï en is een populaire vakantiebestemming. Ook andere eilanden in Polynesië, zoals Tonga en Fiji, zijn getroffen door de mazelen.