Tientallen ongelukken door gladheid

Door gladheid zijn in grote delen van het land ongelukken gebeurd. De hulpdiensten melden onder meer diverse ongelukken en valpartijen in het noorden van het land. Ook in de regio Rotterdam zijn tientallen ongelukken gebeurd. Daarbij is volgens de regionale omroep Rijnmond ook een aantal auto's in het water terechtgekomen.

In Bodegraven raakte een taxibus met zes kinderen te water, meldt Omroep West. Ook dit ongeluk werd waarschijnlijk veroorzaakt door gladheid. De chauffeur was met de kinderen onderweg naar hun school. Ze haalden allemaal een nat pak, maar kwamen met de schrik vrij.

'Rijkswegen niet glad'

Volgens Rijkswaterstaat speelt de gladheid alleen een rol op lokale wegen. "Op de rijkswegen in Nederland is de temperatuur boven de nul graden en dat betekent dat ze niet glad kunnen zijn", zegt een woordvoerder. Bovendien is vannacht ook preventief gestrooid.

Nog altijd is het in diverse delen van het land glad, vooral in het midden en zuiden. Voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant heeft het KNMI waarschuwingscode geel ingesteld. De ANWB waarschuwt ook voor gladheid in Limburg.