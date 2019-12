Grote brand in voormalig gemeentehuis Obdam

In het voormalige gemeentehuis van Obdam woedt een zeer grote brand. De vlammen slaan uit het gebouw en de bovenverdieping is ingestort. Het vuur dreigt over te slaan naar andere panden.

Een verzorgingshuis vlakbij hoeft nog niet te worden ontruimd, maar de brandweer zegt daar wel alert op te zijn. NH Nieuws meldt dat alle bewoners inmiddels zijn overgebracht naar de benedenverdieping.

Brandweereenheden uit de omgeving zijn opgeroepen om te helpen met blussen. In het voormalige gemeentehuis is niemand meer aanwezig.

NL Alert

Bij de brand komt veel rook vrij. Daarom is een NL Alert verstuurd, waarin omwonenden worden opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het verzorgingshuis ligt niet in de rook.

Het voormalig gemeentehuis staat in de Dorpsstraat van de Noord-Hollandse plaats. Het is een rijksmonument.