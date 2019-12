Bus in Siberië stort van brug en komt terecht op bevroren rivier: 19 doden

In het oosten van Siberië is een bus van een brug gereden en op een bevroren rivier terechtgekomen. Negentien passagiers zijn daarbij om het leven gekomen. Nog eens 22 inzittenden raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn.

Een eerste onderzoek wijst uit dat een voorwiel van de bus het heeft begeven. De bus reed over een brug over de rivier de Koejenga toen het wiel kapot ging. De bus brak door de hekken en stortte naar beneden.

De touringcar landde ondersteboven op het ijs. Het deel waar de passagiers zaten is daardoor geplet. De bus was onderweg van Sretensk naar Tsjita.