Meer dan twintig doden bij busongeluk Tunesië

Bij een busongeluk in het noorden van Tunesië zijn 22 mensen om het leven gekomen. De overige 21 inzittenden van de bus raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend.

De inzittenden waren op excursie in de regio Amdoun, toen de bus in een scherpe bocht van de weg raakte en in een ravijn terechtkwam. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om lokale toeristen. Tunesische media melden dat de meeste slachtoffers tussen de 20 en 30 jaar oud zijn.

De bus van een particulier reisbureau was op weg naar Aïn Draham in het noordwesten. Dat gebied bij de grens met Algerije is een populaire bestemming voor toeristen vanwege de mooie bergachtige natuur.

De Tunesische voetbalbond heeft laten weten dat vandaag voor elke wedstrijd een minuut stilte in acht zal worden genomen vanwege het ongeluk.