Radio 538-dj Daniël Lippens geschorst na aanrijden fietser tijdens livestream

Tegenover De Telegraaf gaat Lippens door het stof. "Toen ik het terugzag, wist ik dat ik hartstikke fout zat. Ik ben heel erg geschrokken van mijn eigen rijgedrag." Ook zegt dat hij een "opfriscursus autorijden" moet gaan doen.

Lippens gebruikte naar eigen zeggen een dashcam en hield beide handen aan het stuur. Hij raakte de fietser met zijn rechterspiegel, zegt hij tegen de krant. Volgens de dj is het slachtoffer van zijn fiets gevallen, maar niet gewond geraakt. "Alleen zijn fiets was licht beschadigd. Dat heb ik dus vergoed."

Podcast maken

De schorsing is voor onbepaalde tijd. Die moet Lippens gebruiken om een podcast te maken over verschillende aspecten van verkeersveiligheid, zegt een woordvoerder van de radiozender. "Hij is een van de gezichten van 538. Hij heeft een voorbeeldfunctie voor veel jongeren. Hiermee willen we een signaal afgeven. Zowel zijn rijstijl als het livestreamen tijdens het rijden keuren we sterk af."

Morgen hebben Lippens en de zender een gesprek over het voorval en over de podcast.