Johnson: 74 terroristen vervroegd vrijgelaten

De Britse premier Johnson zegt dat in totaal 74 veroordeelde terroristen in Groot-Brittannië vervroegd zijn vrijgelaten. Hij benadrukt in een interview met de BBC dat ze goed in de gaten worden gehouden, zodat ze geen gevaar vormen voor de samenleving. Het ministerie van Justitie heeft een onderzoek ingesteld naar de terroristen die wel nog in de gevangenis zitten.

Dat zegt Johnson naar aanleiding van de aanslag op de London Bridge eergisteren. De dader, de 28-jarige Usman Khan, stak met een mes in op voorbijgangers. Twee mensen kwamen om het leven en drie mensen raakten gewond. Hij werd door burgers overmeesterd, waarna agenten hem doodschoten.

Later bleek dat hij in 2013 tot 16 jaar gevangenisstraf was veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. In december vorig jaar was hij vervroegd vrijgekomen, kennelijk zonder dat de commissie die over vervroegde vrijlating beslist, zijn zaak onder ogen had gekregen.

Binnen de Britse politiek is anderhalve week voor de parlementsverkiezingen onenigheid ontstaan over het vervroegd vrijlaten van terroristen. Johnson en minister Raab van Buitenlandse Zaken pleiten voor strengere straffen.

Raab vindt dat terroristen in sommige gevallen levenslang moeten krijgen en dat ze in ieder geval niet in aanmerking moeten kunnen komen voor vervroegde vrijlating. Labour-leider Corbyn is het daar niet mee eens, zegt hij tegen Sky News. "Het ligt aan de omstandigheden en aan de straf, maar vooral aan hun gedrag in de gevangenis."