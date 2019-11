Dader aanslag Londen wilde terroristenkamp in Pakistan opzetten

De dader is de 28-jarige terrorist Usman Khan. Hij was een van de negen leden van een door al-Qaida geïnspireerde terreurgroep die in 2013 werden veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag op de Londense effectenbeurs en het opzetten van een trainingskamp voor terroristen in Pakistan.

De regering laat onderzoeken hoe het mogelijk is dat hij was vrijgelaten en zal ook naar vergelijkbare gevallen kijken. De politie is ervan overtuigd dat hij alleen handelde en is niet meer op zoek naar andere verdachten.

Usman Khan wilde in 2012 een trainingskamp opzetten op het land van zijn familie in Kashmir. Britse terroristen zouden daar worden getraind om als volleerde jihadisten terug te keren naar Groot-Brittannië, daar aanslagen te plegen en "als martelaren te sterven".

'Automatisch' vervroegd vrij

Khan was een van een aantal terroristen die vanaf eind vorig jaar onder voorwaarden werden vrijgelaten. Hijzelf kwam in december vrij, nadat hij nog niet de helft van zijn straf had uitgezeten. Een van de voorwaarden zou zijn geweest dat hij een elektronische enkelband moest dragen.

Volgens de instantie die beslist over vervroegde vrijlating van gevangenen is Khan "automatisch" vrijgekomen, en is zijn zaak verder niet besproken. Hij woonde de afgelopen maanden in een plaatsje ten noorden van Birmingham.

Brandspuit

Gisteren begon hij zijn terreuraanslag in de Fishmongers' Hall op de London Bridge, waar hij met andere vrijgelaten criminelen op een bijeenkomst was over het thema 'Samen leren', die was georganiseerd door het criminologisch instituut van de universiteit van Cambridge. Hij droeg een valse bomgordel en zou hebben geroepen dat hij het gebouw wilde opblazen.

Daarna rende hij naar buiten, waar hij op London Bridge door burgers werd overmeesterd. Een man bespoot Khan met een brandblusapparaat, een ander drong hem in het nauw met de slagtand van een narwal, een tandwalvis, die hij uit de hal had meegenomen en derde man pakte zijn mes af.

Nadat de politie had geroepen dat de mensen opzij moesten gaan, werd Khan doodgeschoten, vijf minuten nadat hij zijn aanval in de Fishmonger's Hall begonnen was.

Kijk hier hoe Khan door burgers in het nauw werd gedrongen: