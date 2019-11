Peruaanse oppositieleider vrijgelaten uit cel

De Peruaanse oppositieleider Keiko Fujimori is vrijgelaten uit de gevangenis. Ze zat ruim een jaar in voorarrest op beschuldiging van corruptie.

Fujimori werd in het najaar van vorig jaar vastgezet. Dat was vanwege een onderzoek naar de Braziliaanse multinational Odebrecht. Fujimori zou een gift van meer dan een miljoen dollar van dat bedrijf hebben witgewassen.

Sinds haar arrestatie heeft Fujimori echter nog niet te horen gekregen wat de aanklacht tegen haar is. Ook is ze nog niet voorgeleid. Daarom bepaalde het constitutionele hof in Lima deze week dat ze op vrije voeten moet zijn zolang het onderzoek naar haar nog niet is afgerond. De president van het hof benadrukte dat hij geen oordeel uitsprak over Fujimori's schuld of onschuld.

'Rechtzetting van misstanden'

Honderden aanhangers stonden de 44-jarige Fujimori op te wachten bij haar vrijlating. "Ik heb de pijnlijkste fase in mijn leven meegemaakt", zei ze over haar gevangenschap. Het besluit om haar vrij te laten is volgens haar een rechtzetting van "een proces vol misstanden en willekeur".

Fujimori verloor bij de laatste presidentsverkiezingen in 2016 nipt van Pedro Kuczynski. Ze is de dochter van de autoritaire oud-president Alberto Fujimori, die het land leidde tussen 1990 en 2000. Hij zit een celstraf van 25 uur uit vanwege corruptie en mensenrechtenschendingen.