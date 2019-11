Twee jaar te laat en dubbel zo duur, maar het Forum Groningen is nu open

Na meer dan vijftien jaar van plannen maken en bouwen is het Forum Groningen geopend. Het markante gebouw van tien verdiepingen, met een oppervlakte van 17.000 vierkante meter, moet een ontmoetingsplek worden voor Groningers. In het gebouw zijn onder andere een filmhuis, het Stripmuseum, een restaurant, studieplekken en een bibliotheek ondergebracht.

Vanmiddag was de feestelijke opening, met een abseilende astronaut, een vlag op de Nieuwe Markt, muziek en een vuurwerk- en lichtshow.

De bouw van het Forum Groningen heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. In 2007 kozen de Groningers uit zeven ontwerpen het ontwerp van NL Architects. Om in 2011 de bouw mogelijk te maken moest een deel van de gebouwen rond de Grote Markt gesloopt worden.

Aardbevingsbestendig

De kosten waren aanvankelijk geschat op 70 miljoen euro. Nadat in 2015 bleek dat de constructie niet was berekend op de aardbevingen door de gaswinning in Groningen liepen de kosten flink op. Het aardbevingsbestendig maken kostte 38 miljoen euro, de vertraging die de bouw opliep maakte het nog eens 30 miljoen duurder. De gemeente maakte in 2015 afspraken met de NAM over die extra kosten. Uiteindelijk heeft het gebouw zo'n 140 miljoen euro gekost, schrijft RTV Noord.

Niet alleen de bouwkosten, maar ook de exploitatiekosten vallen fors hoger uit. De gemeente Groningen legt in de eerste vijf jaar 3,3 miljoen euro bij. Door de vertragingen werd het Forum niet in 2017, maar nu pas geopend.