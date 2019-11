Klimaatplan Timmermans uitgelekt: kilometerheffing in EU en veel minder wegvervoer

Een kilometerheffing in heel Europa, dat is een van de in het oog springende voorstellen van de aankomende klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans. Ook diens overige plannen, gebundeld in de Green Deal (in bezit van de NOS), lekten vandaag uit.

Ook wil Timmermans maar liefst driekwart van het vervoer over de weg verplaatsen naar het spoor en het water. Volgens betrokkenen is het nog lang niet de officiële versie, maar zijn het meer aantekeningen over de denkrichting.

Uitstoot-rechten

In de stukken staat verder dat de uitstootrechten van de luchtvaart drastisch worden ingeperkt. En ook het wegvervoer zal in de toekomst emissierechten moeten kopen. Vervoer over de weg mag, maar alleen als het bedrijf beschikt over die uitstootrechten.

De eisen voor nieuwe auto's en vrachtwagens worden eveneens aangescherpt.

Ook komt er een zogenoemd bos-herstelplan. De landbouw moet volgens de conceptplannen milieu- en klimaatvriendelijker worden. Wat dat precies inhoudt, is nog niet uitgewerkt. Er komt ook een speciaal plan van aanpak voor boeren. De werktitel daarvoor is Van boer tot bord.

Timmermans is verder van plan om alle EU-wetten tegen het licht te houden om te controleren of ze wel groen genoeg zijn.

Financiering niet rond

In het uitgelekte plan staat nog veel tussen haken, daar moeten de komende dagen en weken nog besluiten over worden genomen. De financiering is nog niet rond. De nieuwe Europese Commissie wil dat de CO2-uitstoot in 2030 minimaal is gehalveerd en liefst is teruggebracht met 55 procent.

In maart volgend jaar komt Timmermans met zogenoemde klimaatwetgeving, waarin veel maatregelen zullen staan waar nieuwe wetten voor nodig zijn.

Timmermans treedt maandag aan als klimaat-eurocommissaris. Op zijn eerste werkdag brengt hij een bezoek aan een school in Doornik. De hele Green Deal wordt op 11 december gepresenteerd. Een dag later wordt er een EU-top in Brussel gehouden.