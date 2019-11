Aanslag in Londen: man steekt op mensen in bij London Bridge

In verschillende video's die op Twitter circuleren is te zien dat een man tegen de grond is gewerkt en zich daartegen verzet. Om hem heen staan agenten, van wie een met getrokken geweer en de ander met een taser in zijn hand.

Dan laten de agenten de verdachte los en is er een knal te horen. De man blijft stilliggen. Op straat liepen mensen in paniek weg van de brug. Volgens een getuige was de politie bijzonder snel ter plaatse.

Bekijk hier die beelden: