Scholiere vergiftigt lerares op Wellantcollege

Een leerling van het Wellantcollege in Amsterdam heeft deze week haar lerares vergiftigd. De scholiere kreeg tijdens een kookles ruzie met haar docent omdat ze haar telefoon niet mocht gebruiken. Vervolgens gooide ze schoonmaakmiddel in het glas van de docent.

De docent werd na het drinken van de thee met het schoonmaakgoedje onwel. De vrouw is vervolgens medisch onderzocht bij de huisarts omdat ze last had van prikkelingen op haar tong. Ze herstelt op dit moment nog thuis.

Overplaatsing

Een woordvoerder van het Wellant bevestigt berichtgeving hierover in De Telegraaf. Ze zegt dat de school het gedrag van de scholiere heel hoog opneemt, maar benadrukt dat het meisje zelf ook geschrokken is. "Ze heeft dit echt in een opwelling gedaan, het was een ondoordachte actie waar ze zelf heel erg van geschrokken is", zei de woordvoerder. "Ze heeft er ontzettend veel spijt van."

Tegen de leerlinge zijn maatregelen genomen, laat de school weten. "De leerlinge is natuurlijk minderjarig en heeft gewoon leerplicht. Ze zal daarom overgeplaatst worden naar een van onze andere vestigingen, waar ze extra begeleiding krijgt."

Het Wellantcollege heeft acht vestigingen in de Randstad, waarvan drie in Amsterdam, en geeft les op mbo-, vmbo-, en mavo-niveau.