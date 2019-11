Hulpverleners niet nalatig in zaak van met zwaard gedode jongen

Burgemeester Marcouch noemt het verlies van Bekiro een drama voor de nabestaanden. "De conclusies van het onderzoek veranderen voor de familie en nabestaanden helemaal niet. Ik kan alleen maar hopen dat zij een manier vinden om met dit gemis om te gaan. In Arnhem missen we Bekiro nog elke dag."

Het is goed dat deze "dramatische gebeurtenis" goed is onderzocht, vindt Piet van der Zandt, directeur van Pro Persona Arnhem. "Dat de onderzoekers concluderen dat de hulp passend was, verzacht natuurlijk het leed van de familie niet."

Doofpot

De familie is ontstemd over de uitslag van het onderzoek. "Ze stoppen dit in de doofpot", zegt de 21-jarige halfzus van Tevfik G. Kelly tegen Omroep Gelderland. "Mijn broer kreeg drie jaar eerder zijn eerste psychose. Hij woonde toen in Duitsland. Toen wij als familie hem en de twee jongens naar Nederland wilden halen, zeiden ze in Duitsland: Tevfik moet bij jullie goed begeleid en geholpen worden."

G. werd in Arnhem niet opgenomen door ggz-instelling Pro Persona. Kelly: "Mijn broer kreeg een pilletje. Hij moest maar gaan slapen."

Gisteren werden zij en haar moeder persoonlijk op de hoogte gesteld van de uitslag van het onderzoek naar de hulpverlening aan Tevfik. "We mochten steeds niets zeggen, maar wat er nu naar buiten is gebracht klopt van geen kant. De dood van Bekiro had wel voorkomen kunnen worden, maar ze hebben niet naar ons geluisterd."