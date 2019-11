Oud-castingdirecteur Gosschalk niet vervolgd voor zedendelict

Voormalig castingdirecteur Job Gosschalk wordt niet vervolgd voor een mogelijk zedendelict. Het Openbaar Ministerie heeft de strafzaak tegen hem voorwaardelijk geseponeerd. Volgens Gosschalks advocaat Gerard Spong is de voorwaarde dat zijn cliënt gedurende een proeftijd van maximaal drie jaar geen strafbaar feit pleegt.

Het OM meldt dat de beslissing tot stand is gekomen na een geslaagd bemiddelingstraject. Na afloop van dat traject heeft de persoon die Gosschalk beschuldigde van een zedendelict de wens uitgesproken de zaak te laten rusten. Het OM gaat daarin mee.

Advocaat Gerard Spong zegt dat hij en Gosschalk "niet ontevreden" zijn met de beslissing van het OM. Hij zegt dat hij deze uitkomst had verwacht.

Seksueel wangedrag

Gosschalk was mede-eigenaar van het castingbureau Kemna Casting. Hij kwam eind 2017 in opspraak, nadat acteurs hem hadden beschuldigd van seksueel wangedrag. Daarop heeft hij zijn werk bij het bureau neergelegd en zijn aandelen overgedragen aan de directie.

Eerder deze week werd al bekend dat de oud-castingdirecteur na bemiddeling eruit was gekomen met degene die hem van een zedendelict beschuldigde. Toen was nog onduidelijk of het OM de zaak zou seponeren, maar dat is nu dus gebeurd.

De geseponeerde strafzaak was de enige beschuldiging van seksueel wangedrag tegen Gosschalk die ook bij het Openbaar Ministerie in behandeling was.