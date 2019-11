Kabinet: defensie gaat niet nog meer politietaken op zich nemen

De Nederlandse krijgsmacht gaat niet nog meer politietaken uitvoeren. Het kabinet gaat niet in op die wens van de burgemeesters van de gemeenten Veenendaal, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug.

Minister Bijleveld van Defensie: "In specifieke gevallen geven we zeker bijstand, maar we gaan geen reguliere politietaken uitvoeren. Daar hebben we de mensen en de middelen ook niet voor." Ook defensie kampt met een personeelstekort.

De Koninklijke Marechaussee neemt al veel bewakingstaken op zich, zegt de minister. Bijvoorbeeld rond het Binnenhof en de Tweede Kamer. Ook bij bijvoorbeeld de inval op het woonwagenkamp in Oss leverden militairen bijstand aan de politie. En de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wordt ingezet bij plofkaken en poederbrieven.

Maar daar moet het bij blijven, vindt Bijleveld. Ook minister Grapperhaus vindt dat politietaken politietaken moeten blijven.

"We zijn het er met elkaar over eens dat er veel van de politie wordt gevraagd", zegt Grapperhaus. "Er is extra geld, maar dat lost het probleem niet direct op."

Bedreigde advocaten

Grapperhaus vraagt begrip voor het feit dat nieuwe agenten niet van de ene op de andere dag zijn opgeleid en ingewerkt. En de politie heeft er ook nog een groot takenpakket bijgekregen met het bewaken en beveiligen van bedreigde advocaten, burgemeesters en journalisten.

De drie burgemeesters willen hun voorstel in stemming brengen op de vergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zij verwachten daar bijval van hun collega's in het land. Maar of dat voldoende is om het kabinet over de streep te trekken, is dus maar de vraag.