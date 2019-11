Patiënten met bed en al in vrachtwagen bij ziekenhuis-verhuizing

Zo'n 340 patiënten van het Amphia-ziekenhuis in Breda verhuizen vandaag van de locatie Langendijk naar de nieuwbouw op locatie Molengracht. Zeker 44 bedlegerige patiënten worden met bed en al in speciaal ingerichte vrachtwagens vervoerd.

Ongeveer elk kwartier vertrekt vandaag een vrachtwagen met vier patiënten onder politiebegeleiding. Langs de route zijn verkeersregelaars ingezet. De snelheid op de route is aangepast, zodat de voertuigen in één keer kunnen doorrijden en niet hoeven te stoppen bij kruisingen.

Luxe eenpersoonskamers

Het nieuwe ziekenhuis opent vandaag zijn deuren, maar dat betekent niet dat de andere locaties ook direct sluiten. Vanuit Langendijk gaan alleen de afdelingen gynaecologie, kindergeneeskunde en urologie direct over. De meeste poli's verhuizen voorlopig nog niet. Die gaan later in etappes over naar het nieuwe complex.

Het nieuwe ziekenhuis, dat bestaat uit vier gebouwen, is via een lange gang verbonden aan het bestaande ziekenhuis op locatie Molengracht. Met de nieuwbouw krijgt het Amphia er 80.000 vierkante meter bij, met onder meer 16 moderne operatiekamers en 527 eenpersoonskamers met sanitaire voorzieningen. Ziekenzalen zijn er niet meer.