Ondernemers worstelen met Black Friday: 'Het is niet te doen'

Het is vandaag Black Friday. De uit Amerika overgewaaide shopping-dag waarbij producten met flinke kortingen de toonbank over gaan, wordt ook in Nederland elk jaar groter. Veel fysieke winkels en webshops doen eraan mee en klanten vinden het inmiddels vanzelfsprekend dat zij op de vierde vrijdag van november kunnen rekenen op aanbiedingen.

Maar het verkopen van producten tegen een fors lagere prijs is niet voor iedere winkelier een optie. In tegenstelling tot grotere bedrijven hebben zij namelijk te maken met kleinere marges. Met een korting bovenop de bestaande prijs bestaat het risico dat zij er niets meer aan verdienen. Maar doordat veel bedrijven meedoen, voelen andere winkeliers druk om dat ook te doen.

Niets verdienen

"Black Friday is voor sommige ondernemers een mooie actie(periode), voor anderen niet", zegt een woordvoerder van Detailhandel Nederland. "We merken dat het soms voor de kleine winkeliers, maar ook voor grote winkelketens, lastig is om niet mee te gaan met aanbiedingen rond die dag." Volgens de branchevereniging blijft het aan de ondernemer om in te schatten of het zinvol is om mee te doen of niet.

Martine Bakx, eigenaar van online speelgoedwinkel Artoek, herkent dat beeld. Zij doet dit jaar niet mee met de aanbiedingen op Black Friday. Deels omdat haar bedrijf vorig jaar veel last had van de 'bestelchaos' die vorig jaar ontstond, met vertraagde leveringen en klachten tot gevolg, maar ook omdat haar winst lijdt onder actiedagen als Black Friday. "Korting, gratis verzenden en hoge retour-percentages leiden ertoe dat er niets wordt verdiend. Ik verkoop liever niets, dan tegen de kostprijs of met een hoge kans op retour."