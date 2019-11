Nederlandse militairen helpen bij beveiliging Venezolanen op Curaçao

Nederlandse militairen en marechaussees gaan op Curaçao helpen bij het beveiligen van migranten uit Venezuela, die vastzitten in extra opvangplekken. Ze zitten daar omdat de SDKK-gevangenis op het eiland overvol zit.

Het gaat om zogeheten harde bijstand, wat inhoudt dat de militairen en marechaussees bewapend zijn. 35 militairen die nu al op het eiland zijn gelegerd, zullen per direct 24 uur per dag, 7 dagen in de week worden ingezet voor de beveiliging. Ze worden ingezet voor controles en moeten voorkomen dat Venezolanen ontsnappen.

Gisteren kwam naar buiten dat vreemdelingenadvocaten op Curaçao zeggen dat de regering van het eiland opgepakte Venezolanen collectief uitzet. De snelle uitzetting zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De militaire hulp van Nederlandse kant blijft tot alle Venezolanen zijn uitgezet. Dat kan vrij snel zijn, omdat er al een flink aantal terug op het vliegtuig naar Caracas is gezet.