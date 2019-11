Burgemeesters willen militairen inzetten voor politietaken

De burgemeesters van de gemeenten Veenendaal, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug willen dat Defensie politietaken op zich gaat nemen vanwege het tekort aan agenten. De militairen zouden moeten helpen bij bewaking en beveiliging, waar nu agenten voor worden ingezet.

De burgemeesters gaan morgen een motie indienen op de ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, bevestigen ze berichtgeving van RTV Utrecht. De VNG heeft positief op het plan gereageerd. De burgemeesters verwachten dat ze brede steun krijgen.

De burgemeesters zijn bang dat agenten overbelast raken. In hun gemeenten is steeds minder blauw op straat en ook zijn politiebureaus vaker 's avonds en 's nachts dicht. Gisteren maakte ook Amsterdam bekend dat bureaus minder open zullen zijn als gevolg van het agententekort.

Geen pleisters meer plakken

De politie in de Utrechtse gemeenten kampt met een structureel tekort aan agenten, onder meer door de inzet bij landelijke beveiligings- en bewakingstaken. Die taken zijn erbij gekomen na de moord op advocaat Derk Wiersum.

"We snappen wel dat bepaalde keuzes gemaakt worden en daar staan we ook achter", zegt burgemeester Naafs van Utrechtse Heuvelrug tegen RTV Utrecht. "We vinden het niet leuk, maar het is niet anders. Er worden nu pleisters geplakt om op korte termijn steeds met een oplossing te komen en het wordt tijd dat er structureel iets gebeurt."

Defensie: geen geld en capaciteit

De kans dat Defensie geld gaat vrijmaken om de taken van agenten over te nemen is klein. Een woordvoerder van minister Bijleveld laat aan de NOS weten dat Defensie geen geld en capaciteit heeft om aan het verzoek te voldoen.

In de brief van de drie burgemeesters staat verder dat ze extra geld willen om de politiekorpsen sneller op sterkte te brengen.

Burgemeester Potters van De Bilt stelt dat er tot 2025 in zijn regio onderbezetting is. "We willen dat de minister nú geld vrijmaakt om een tekort daarna tegen te gaan. Er wordt nu eenmalig geld in het probleem gepompt, maar dat moet structureel."