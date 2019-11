Jonge criminelen aan het woord: hoe pak je ze aan?

Jonge criminelen weer op het rechte pad krijgen: het is een grote zorg in Nederlandse steden. Hoe vinden de jongeren en hun moeders zelf dat je ze moet aanpakken? De Amsterdamse Sara (niet haar echte naam) vindt dat de huidige aanpak in Amsterdam averechts werkt. En een moeder van twee zoons die in aanraking kwamen met justitie: "Het lijkt net alsof er een tsunami van hulpverleners in je huis komt".

Sara mishandelde op haar 13de een meisje en heeft ernstige agressieproblemen. Daardoor belandde ze op de Top 400. Dat is een van de twee lijsten met daarop criminele probleemjongeren. Jongeren die hierop staan worden strak begeleid. Vaak door tientallen organisaties, en daar lijkt het in veel gezinnen mis te gaan. "Ze worden overladen met een batterij aan hulpverlening", erkent hulpverlener Wouter, die veel met jongeren werkt die op de lijsten staan.

Winfried Baijens bespreekt dit probleem in de nieuwste aflevering van Achter de headlines met twee jongeren die op de lijst belandden, een aantal moeders en hulpverlener Wouter: