Kabinet kiest voedselkeuzelogo, dat in 2021 wordt ingevoerd

Staatssecretaris Blokhuis heeft een voedselkeuzelogo uitgekozen, dat in 2021 op verpakkingen van Nederlandse producten komt te staan. Het wordt het logo van Nutri-Score, dat volgens onderzoek het consumentvriendelijkste is.

Blokhuis had de keuze tussen drie Europese modellen: naast het Franse Nutri-Score waren dat een Scandinavische sleutelgat- en een Britse stoplicht-variant. Uit onderzoek blijkt dat Nutri-Score, dat er met vijf letters en kleuren als een soort energielabel uitziet, het beste helpt om verschillende ontbijtgranen, diepvriesmaaltijden of broodbelegsoorten te vergelijken.

De groene A in het logo staat voor het artikel met de meeste, en de donkeroranje E voor dat met de minste gezonde voedingsstoffen. Er is daarbij gekeken naar de hoeveelheden calorieën, suiker, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente, peulvruchten en noten die erin zijn verwerkt.

Schijf van Vijf

De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer dat de inzet is geweest om een gezonde keuze gemakkelijker te maken en dat Nutri-Score op dat punt als beste uit de bus kwam. Daar komt bij dat dit logo ook in Duitsland, België, Zwitserland en Spanje is uitgekozen, waardoor het volgens Blokhuis goed aansluit op de internationale markt.

Het duurt nog even voordat het logo daadwerkelijk op Nederlandse producten staat. Het RIVM en het Voedingscentrum vinden dat het niet op alle onderdelen aansluit op de Nederlandse voedingsrichtlijnen en de Schijf van Vijf. Zo is Nutri-Score wat het kabinet betreft te positief over witbrood en te negatief over olijfolie.

Als dat wordt aangepast kan het logo halverwege 2021 worden ingevoerd, verwacht Blokhuis. Hij denkt dat dit goed kan helpen bij het maken van een gezonde keuze in de winkel. "Als ik naar mezelf kijk: loop ik met een boodschappenlijstje in een winkel en ik zie logo's op de producten staan, met kleuren die aangeven hoe gezond ze zijn, dan zal dat ongetwijfeld invloed hebben."

Hij denkt dat ook dat producenten gezondere producten gaan maken, omdat ze graag aan "aan de goede kant van het spectrum" willen komen.