Verpleegkundigen: regeldruk in zorg nog hoog doordat ict achterloopt

Ondanks initiatieven om de regeldruk in de zorg te verminderen, merkt driekwart van de verpleegkundigen nog geen verbetering, blijkt uit een enquête van belangenorganisatie V&VN.

Ruim twee derde van de wijkverpleegkundigen moet nog steeds tot op de vijf minuten registreren wat ze doen, terwijl dat binnenkort afgeschaft moet zijn. De registratie kost wijkverpleegkundigen een halfuur per dag.

Maar ze lopen nu ook aan tegen registratieplichten die eigenlijk al zijn afgeschaft, maar nog wel moeten worden geregistreerd, bijvoorbeeld doordat ict-systemen er nog om vragen. Die zijn vaak nog niet aangepast.

Ict-systemen 'praten' niet

Ook het overzetten van informatie uit het ene naar het andere systeem levert verpleegkundigen veel werk op. Het is zorgmedewerkers al langer een doorn in het oog dat veel ict-systemen in de zorg niet met elkaar praten.

Een kwart van de verpleegkundigen ziet wel vooruitgang. Bovendien melden zij dat ze daardoor minder stress hebben, meer tijd voor hun patiënten hebben en fitter te zijn.