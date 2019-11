Thanksgiving in Nederland: 'Nog een excuus om lekker te eten'

Thanksgiving wordt in huize U'ren gevierd aan een grote tafel waar elk jaar een ander gezelschap aanschuift. Vaste prik is de kalkoen. Die koopt haar man weken van tevoren op een militaire basis. "Amerikaanse militairen op basissen in Nederland en Duitsland vieren Thanksgiving. Er komen dus jaarlijks honderden kalkoenen deze kant op. Het zijn Butterball-kalkoenen: kalkoenen die zijn ingespoten met boter. Het vlees is namelijk van zichzelf vrij droog."

Na het koken begint het eten, samenkomen en dank zeggen. "Dan kijken we terug op afgelopen jaar en zegt iedereen wat hij of zij heeft om dankbaar voor te zijn. Het is echt een mooi feest."

Gebrek aan commercie

Is dit dan het begin van een nieuwe traditie in Nederland? Het bedrijfsleven kan de populariteit van een Amerikaanse feestdag een zetje geven, maar dat ziet hoogleraar Amerikanistiek Mark Thompson (Rijksuniversiteit Groningen) niet snel gebeuren.

"Nederlanders zijn gek op de Amerikaanse cultuur, maar dit feest is lastig commercieel te maken. Het draait om vrienden en familie, niet om shoppen. Tenzij kalkoenleveranciers een deal sluiten met grote supermarkten, zie ik niet voor mij dat het hier echt groot wordt."

Dat denkt ook onderzoeker Irene Stengs van het Meertens Instituut en de Vrije Universiteit. "Het kan zijn dat een groeiend aantal mensen denkt: leuk, dat Thanksgiving, maar er is toch meer nodig. In Amerika is het ingebed in de geschiedenis. Thanksgiving is verbonden met het ontstaan van de VS. Daar is het ook een nationale feestdag. En hoewel we het hier in de donkere november maand gezellig vinden, zal het die lading in Nederland nooit krijgen."