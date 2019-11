Voor moord veroordeelde Duitser krijgt 'recht om vergeten te worden'

Een Duitser die in 1982 is veroordeeld voor moord heeft het recht uit de resultaten van online zoekmachines verwijderd te worden. Dat heeft de hoogste Duitse rechtbank bepaald.

De man was veroordeeld voor de moord op twee mensen op een zeiljacht in de Caraïben in 1982. Hij kwam vrij in 2002. Er verschenen een boek en een documentaire over de zaak en in 1999 zette het tijdschrift Der Spiegel enkele oude artikelen over de moord online. Die kunnen via Google nog steeds gevonden worden.

Toen de man daarachter kwam in 2009 wilde hij dat zijn naam uit de zoekresultaten zou worden verwijderd. Volgens hem schenden de online-publicaties zijn rechten en staan ze "zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling" in de weg.

Persvrijheid

In 2012 haalde hij aanvankelijk bakzeil bij een federale rechtbank die besliste dat zijn individuele rechten niet opwogen tegen het algemeen belang en de persvrijheid.

Het constitutionele gerechtshof in Karlsruhe heeft die beslissing nu vernietigd. Gearchiveerde artikelen over de zaak blijven vooralsnog wel online staan, maar media kunnen individueel gedwongen worden om ze weg te halen.

Het recht om vergeten te worden, bestaat sinds 2014 voor burgers van de Europese Unie. Met het vergeetrecht kunnen burgers eisen dat persoonlijke informatie op internet wordt gewist.