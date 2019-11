'Vliegveld Lelystad onveiliger door komst luchtverkeersleiding'

Piloten maken zich zorgen over de veiligheid op Lelystad Airport. Sinds de invoering van luchtverkeersleiding, zo'n drie weken geleden, zouden er twee bijna-ongelukken zijn geweest: incidenten waarbij toestellen te dicht bij elkaar kwamen in de lucht.

Een bedrijf dat vlieglessen geeft op Lelystad Airport heeft daarom besloten om alle lessen tot het einde van het jaar te schrappen. Een helikopterbedrijf laat voorlopig alleen ervaren piloten solo vliegen. "De veiligheid vinden we op dit moment zo in gevaar komen dat we zeggen: beginners moeten even stoppen", zegt de directeur van het bedrijf tegen Omroep Flevoland.

Sinds 7 november is op Lelystad Airport luchtverkeersleiding actief. Dat betekent dat toestellen niet meer zomaar kunnen opstijgen of landen. Decennialang bepaalden piloten dat onderling, nu gaat dat via een verkeersleider die contact heeft met alle vliegtuigen in de omgeving. Ook gelden er sinds 7 november nieuwe aan- en uitvliegroutes voor kleine toestellen.

Die maatregelen - onderdeel van de uitbreiding van de luchthaven voor vakantievluchten - pakken tot nu toe niet goed uit, zeggen piloten. De toegenomen hoeveelheid radiocontact leidt hen te veel af. "Je mist oproepen. En je kunt er vaak niet tussen komen om jouw oproep te doen. Als we niet kunnen praten gaat het ergens fout", zegt een piloot.

Zoeken naar oplossingen

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) laat in een reactie weten de signalen serieus te nemen. "De inregelperiode is bedoeld om, voordat het groot handelsverkeer er is, te wennen aan de nieuwe procedures en werkwijzen. We monitoren continu de veiligheid en we hebben veel contact met de gebruikers. Voorvallen onderzoeken we zorgvuldig om van te leren en de veiligheid verder te verbeteren."

Lelystad Airport reageert met de boodschap "de zorg en urgentie van de vliegers te herkennen en met elkaar en LVNL te zoeken naar oplossingen voor de problemen".