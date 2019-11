Debat burgerdoden Irak: oppositie ziet gegoochel met waarheid, Rutte niet

Mogelijke burgerdoden hebben geen rol gespeeld bij het besluit om de missie in Syrië en Irak te verlengen. Dat zei premier Rutte in het tweede debat in korte tijd over de slachtoffers die in 2015 in Irak vielen door een Nederlandse luchtaanval.

"Bij de strijd tegen IS was er altijd een risico op burgerslachtoffers", zei de premier. Het gegeven dat er een onderzoek liep naar eventuele burgerslachtoffers was volgens Rutte "niet relevant" voor de besluitvorming over de missieverlenging.

GroenLinks, SP en Forum voor Democratie vroegen zich eerder vanavond hardop af of er een verband was. "Was het verlengen van de missie belangrijker dan het delen van de waarheid?", zei Klaver van GroenLinks. Fractieleider Baudet van FvD sloot zich daarbij aan. "Ze wilden de missie in Irak verlengen, dus moesten ze uit het nieuws houden dat daar burgerslachtoffers waren gevallen."

Gepiepeld

Het verlengen gebeurde eind juni 2015, het Nederlandse bombardement was begin die maand. Toenmalig minister Hennis zei in juni in de Kamer tot twee keer toe dat Nederland niet betrokken was bij bombardementen waarbij burgerdoden waren gevallen, terwijl ze toen al wist dat dat vermoedelijk wel was gebeurd.

"We zijn gepiepeld", zei PVV-leider Wilders hierover. "De Kamer stemt in zonder het te weten."

Rutte erkende wel dat er een fout zat in een brief van het kabinet aan de Kamer uit juni 2015. Daarin stond: "Voor zover op dit moment bekend is er geen sprake geweest van Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers door luchtaanvallen in Irak."

Volgens de premier had daar moeten staan: "Die informatie geven we u niet." Het beleid was toen om dit type informatie bij lopende missies niet met de Tweede Kamer te delen, aldus Rutte. "We wilden onze vliegers namelijk niet in gevaar brengen."