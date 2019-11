Vreemdelingenadvocaten: 'Curaçao zet Venezolanen collectief uit’

Vreemdelingenadvocaat Adir Ajubi bevestigt op Curaçao dat veel Venezolanen die vastzitten Papiaments spreken of het eiland erg goed kennen. "Sommigen zijn hier vaker geweest en veel van hen komen de volgende keer weer als ze worden uitgezet."

Zijn collega, advocaat Maya Elzinga-Soumah zegt dat 22 van de Venezolanen die afgelopen weken zijn opgepakt en overgedragen aan de vreemdelingendienst om bescherming hebben gevraagd op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Curaçao kent geen asielprocedure, maar heeft onder druk van Nederland nu wel een ambtelijke instructie uitgegeven die moet toezien op naleving van onder andere dat artikel 3 EVRM. Daarin is bepaald dat iemand niet mag worden teruggestuurd als zijn veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Herplaatsing

"Die instructie vereist een zorgvuldige procedure waarin Venezolanen ook wordt gewezen op de mogelijkheid juridische bijstand te krijgen", zegt Elzinga-Soumah. "De meesten krijgen direct een zogeheten verwijderingsbeschikking zonder dat er naar hun vluchtverhaal geluisterd wordt. Dat is een schending van de mensenrechten zoals bepaald is in het EVRM." Haar collega Ajubi bevestigt dat zijn cliënten over het algemeen niet weten hoe zij bescherming kunnen aanvragen.

Minister van Justitie, Quincy Girigorie, zegt dat hij niet weet of in deze specifieke gevallen de procedures zijn gevolgd. Hij belooft dat na te gaan. Wel bevestigt hij dat de cellen in de gevangenis overvol zitten en dat er nu gekeken wordt om het merendeel te herplaatsen naar een nieuwe locatie in Willemstad.