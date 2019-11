Burgemeester Maastricht zat niet fout bij kopen woning

De Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-Te Strake heeft niet fout gehandeld bij het kopen van een woning in het centrum van de stad. Dat blijkt uit een rapport door een extern onderzoeksbureau in opdracht van de gemeenteraad.

Ze kocht het huis begin vorig jaar van Wim Lousberg, directeur van een instelling die de computers, inkoop en personeels- en salarisadministratie moet regelen voor Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Bij de vorming van dit zogenoemde Shared Service Center Zuid-Limburg ging van alles mis.

Volgens de Volkskrant was Lousberg daardoor afhankelijk van steun van de burgemeester. Door een huis van hem te kopen, zou Penn-Te Strake de schijn van belangenverstrengeling hebben gewekt. Zelf ontkende ze dat.

Burgemeester 'niet alert'

De onderzoekers vonden echter geen "oneigenlijke beïnvloeding, belangenverstrengeling, bevoordeling" dan wel de schijn daarvan. Wel had de burgemeester opener moeten zijn over de aankoop richting het college en de gemeenteraad, oordelen ze. Eerder zei Penn-Te Strake al dat ze spijt had dat ze de aankoop niet aan de gemeenteraad had gemeld.

Volgens de onderzoekers was de burgemeester "op meerdere momenten" niet alert, terwijl ze volgens de gedragscode gespitst moet zijn op "risicogevoelige situaties".