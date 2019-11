Gewonden bij explosie chemische fabriek Texas

In de Amerikaanse staat Texas is een explosie geweest in een chemische fabriek. Bij de ontploffing in de plaats Port Neches, zo'n 150 kilometer ten oosten van Houston, raakten drie medewerkers gewond. Een woordvoerder van de fabriek kan nog niks zeggen over schade of over de oorzaak van de ontploffing.

Na de explosie, die tot 50 kilometer verderop werd gevoeld, waren er nog wat kleinere ontploffingen, waardoor ramen en deuren van nabijgelegen huizen beschadigd raakten. Enkele huizen dicht bij de fabriek liepen zware schade op. Mensen die binnen een straal van 800 meter van de locatie wonen, zijn geëvacueerd.

De explosie was in de wijde omgeving te zien: