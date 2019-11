Amsterdamse Uberchauffeur niet vervolgd na aangifte homostel

Een chauffeur van taxibedrijf Uber wordt niet vervolgd wegens discriminatie en belediging. Een homostel in Amsterdam had aangifte tegen hem gedaan, maar er is niet genoeg bewijs zegt het Openbaar Ministerie.

Het stel deed in augustus aangifte tegen de chauffeur. De twee wilden naar huis op de slotdag van de Pride Amsterdam en hadden een Uber besteld.

Op de achterbank hielden ze elkaars hand vast en gaven ze elkaar een kus. De chauffeur zou hen daarop hebben geïntimideerd en een van hen in het gezicht hebben gespuugd.

De Uberchauffeur is achterhaald en ondervraagd en van de mannen zijn verklaringen opgenomen. Volgens het OM is met die informatie niet hard te maken dat de chauffeur iets strafbaars heeft gedaan. De aangiften zijn daarom geseponeerd.

Het stel kan nog wel via de rechter proberen af te dwingen dat de chauffeur alsnog wordt vervolgd. Tegen AT5 zegt een van de mannen dat ze dat ook van plan zijn.