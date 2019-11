Japan stevent af op laagste aantal geboortes sinds 1899

Er zijn opnieuw minder baby's geboren in Japan. Het land stevent af op het laagste aantal geboortes sinds de eerste metingen in 1899. Dat blijkt uit cijfers van het Japanse ministerie van Volksgezondheid. Tot september zijn er 673.800 kinderen geboren. Dat is een daling van 5,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In sommige plaatsen werd zelfs geen enkele baby geboren. Verwacht wordt dat het aantal geboortes aan het eind van het jaar uitkomt tussen de 870.000 en 880.000. Dat is het laagste getal sinds de cijfers worden bijgehouden.

Japan-correspondent Kjeld Duits gaf in het NOS Radio 1 Journaal een aantal mogelijke redenen voor de afname. "Een groot probleem is dat werkdagen bij bedrijven waanzinnig lang zijn geworden. Er is dus helemaal geen tijd meer voor uitgaan en romantiek. Bovendien zijn er veel te weinig kinderdagverblijven, die vaak ook nog veel te duur zijn."

Vergrijzing

De bevolking van Japan vergrijst al jaren. Ruim 28 procent van de bevolking is 65 jaar of ouder, in tegenstelling tot Nederland waar dat percentage op 18 procent ligt. Niet alleen is er sprake van een sterke vergrijzing, Japan kampt ook met een bevolkingsafname. Vorig jaar werden ruim 920.000 baby's geboren maar bliezen 1,37 miljoen mensen hun laatste adem uit.

De vergrijzing zorgt ook voor een enorm tekort aan werkkrachten. "Tegen 2050 zal er slechts één werkende Japanner zijn voor elk bejaarde of kind", zegt Duits. "Wie gaat dan al die oudere verzorgen en hoeveel meer belasting zal er betaald moeten worden door die steeds kleinere groep werkenden?"

Japan nam in april nog een wet aan die het makkelijker zou moeten maken voor buitenlanders om naar Japan te komen. Het doel was om binnen vijf jaar zo'n 350.000 buitenlandse werknemers naar Japan te halen. "We zijn nu acht maanden verder", zegt Duits, "en in die tijd zijn er maar zo'n 400 mensen naar Japan gekomen, dus het is een groot fiasco".