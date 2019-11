Voortvluchtige Italiaanse drugsverdachte opgepakt in Den Haag

Een 57-jarige man naar wie al jaren werd gezocht, is door de politie in Den Haag aangehouden. De Italiaan wordt verdacht van drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie uit de regio Napels, vermoedelijk de camorra. Tegen de verdachte was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd.

De man werd eerder deze week al opgepakt, maar de politie maakte dat vandaag pas bekend. Bij onderzoek in samenwerking met de Italiaanse anti-maffiadienst werd duidelijk dat de man mogelijk in Den Haag zat. Daar is de verdachte maandag aangehouden in het restaurant waar hij als kok werkte, meldt Omroep West.

Volgens de politie heeft de man mogelijk een coördinerende rol gespeeld bij de handel in verdovende middelen van Nederland naar Italië. In het onderzoek zijn al eerder mensen aangehouden. Hij was de enige verdachte die nog niet was opgepakt.

De man wordt overgeleverd aan de Italiaanse autoriteiten. Hij kan een straf krijgen van maximaal dertig jaar.