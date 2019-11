Kabinet wil beëindiging 'huwelijkse gevangenschap' vergemakkelijken

Het kabinet wil het gemakkelijker maken om een religieus huwelijk te beëindigen, ook als de partner niet wil meewerken. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Dekker (VVD) heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Rechters krijgen, wat het kabinet betreft, de mogelijkheid om in één procedure zowel de echtscheiding als de ontbinding van het religieus huwelijk te regelen. Nu is daar nog een tweede rechtsgang voor nodig, wat voor slachtoffers een extra drempel is, schrijft Dekker.

Hij wil vrouwen helpen die in "huwelijkse gevangenschap" leven, omdat het moeilijk is om een religieus huwelijk te ontbinden. "Vaak blijven echtgenoten in de ogen van de religieuze (en sociale) gemeenschap waarin zij leven met elkaar gehuwd, ook als hun burgerlijk huwelijk is ontbonden."

In het voorstel staat dat beide echtgenoten "in beginsel verplicht zijn" om mee te werken aan de ontbinding van het religieuze huwelijk.

'Enorme overwinning'

GroenLinks staat achter het wetsvoorstel. Kamerlid Buitenweg, die al jaren met de VVD samenwerkt tegen misstanden bij religieuze huwelijken, zegt dat zij gedurende het hele wetgevingstraject nauw contact met de minister heeft gehad.

"Dit is een enorme overwinning voor vrouwen die gevangen zitten in een religieus huwelijk. Met deze wet worden echte, betekenisvolle stappen gezet voor het recht van vrouwen om zelf te beslissen met wie ze willen trouwen - en dus ook van wie ze willen scheiden."