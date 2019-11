Franse boeren protesteren in Parijs tegen landbouwbeleid

In Parijs protesteren vandaag ongeveer duizend boeren tegen het in hun ogen slechte boerenklimaat in Frankrijk. Ze rijden in een slakkengangetje over de belangrijke toegangswegen van de hoofdstad en veroorzaken daarmee problemen in de ochtendspits.

Onder meer op de A13 ondervinden mensen die vanuit het westen naar Parijs moeten er al veel hinder van, zegt correspondent Frank Renout: "Trekkers rijden hier met 30 kilometer per uur over de rechterbaan. Die weg staat normaal al vast met file doordat veel mensen in Parijs moeten werken, dus je kan je voorstellen hoe groot de opstoppingen nu zijn."

De bedoeling is dat later deze morgen delen van de ringweg rond de Franse hoofdstad worden geblokkeerd. Daarna rijden de demonstranten door naar de Avenue Foch, in de buurt van de Arc de Triomphe.

Al op de vroege ochtend waren de eerste trekkers op de snelweg te vinden: