'Angst heerst op de werkvloer van de Belastingdienst'

Dat de frustratie over de toeslagenaffaire groot is bij de medewerkers van de fiscus blijkt wel uit de reacties op het intranet van de Belastingdienst waarin RTL Nieuws en Trouw inzage hadden. Ambtenaren zouden daar hun frustratie en onvrede hebben geuit over de top van de Belastingdienst en eisen dat de betrokken leidinggevenden gestraft worden.

Staatssecretaris Snel schreef in september in een brief aan de Kamer dat hij de cultuur bij de Belastingdienst wil aanpakken. Zo moet er weer oog komen voor de menselijke maat en moet er meer vertrouwen binnen de organisatie komen. Maar volgens Van Vliet is de staatssecretaris nog weinig concreet en is niet duidelijk hoe hij dit voor elkaar wil krijgen.

Ook benadrukt de vakbond dat de echte cultuurverandering vooral van bovenaf moet komen. Leidinggevenden zouden moeten zorgen voor een veiligere werkomgeving. "Er is een heel lange weg te gaan. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard", zegt Van Vliet. Het helpt volgens haar ook niet dat nog niet alle problemen bekend zijn. "Het schandaal rond de kinderopvangtoeslag is niet het laatste. Er liggen nog meer lijken in de kast."